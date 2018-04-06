Индия нарушит санкции США покупкой российских ПВО

Индия может нарушить санкции США подписанием договора с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф.

США обеспокоены возможным сотрудничеством России и Индии на фоне возможного усиления антироссийских санкций и стремления Белого дома создать военный альянс с Индией, сообщает „Национальная служба новостей“.

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