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Индия нарушит санкции США покупкой российских ПВО
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Индия нарушит санкции США покупкой российских ПВО 

Русская планета 26 минут назад
Индия может нарушить санкции США подписанием договора с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф.
Уточняется, что сделка, общей стоимостью 6 миллиардов долларов, может состояться во время визита индийского министра обороны в Москву, пишет The New York Times.
США обеспокоены возможным сотрудничеством России и Индии на фоне возможного усиления антироссийских санкций и стремления Белого дома создать военный альянс с Индией, сообщает „Национальная служба новостей“.
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