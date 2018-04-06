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Силами ПВО мотострелковой бригады ЗВО было уничтожено более 30 БЛА условного противника
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Силами ПВО мотострелковой бригады ЗВО было уничтожено более 30 БЛА условного противника 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Уничтожение целей производилось комплексами ПВО ЗПРК «Тунгуска», переносными ЗРК «Игла» и ЗУ-23 установленных на МТЛБу.
Более 30 высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника, в том числе летательных аппаратов начиненных взрывчатыми веществами, уничтожили подразделения противовоздушной обороны (ПВО) мотострелковой бригады Западного военного округа, на тактических учениях в Ленинградской области.
По замыслу учения, БЛА условного противника направлялись в сторону позиций мотострелковой бригады. Разведывательные средства войсковой ПВО соединения в ходе сканирования воздушного пространства с низкой облачностью на высотах до 800 метров обнаружили малозаметные воздушные цели.
Уничтожение целей производилось комплексами ПВО ЗПРК «Тунгуска», переносными ЗРК «Игла» и ЗУ-23 установленных на МТЛБу.
При подготовке к учению зенитчики выполнили задачи по отражению ударов средств воздушного нападения противника, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах, а также выполнили нормативы по развертыванию ЗРК и приведению их в готовность к применению.
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