Разведчики мотострелковой бригады Северного флота на учении уничтожили условных диверсантов

Учение носило двусторонний характер, при котором часть разведчиков действовала за «противника». Они должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий.

Личный состав отдельной мотострелковой бригады, задействованный в командно-штабном учении армейского корпуса Северного флота по отражению нападения сил условного противника, отработал задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

К мероприятию привлекались военнослужащие разведывательных подразделений соединения, были задействованы беспилотные летательные аппараты (БЛА) и техника повышенной проходимости.

Учение носило двусторонний характер, при котором часть разведчиков действовала за «противника». Они должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий. Главной задачей мероприятия было осуществление эффективного противодействия условным диверсантам, обнаружение и уничтожение их на начальном этапе.

В ходе учения были отработаны практические действия по маскировке, устройству засады, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применение тактической беспилотной авиации и координация действий военнослужащих на основе оперативно полученных данных с БЛА.

Разведчики были экипированы арктическим комплектом обмундирования, обеспечены специальными рационами питания, разработанными для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.