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Разведчики мотострелковой бригады Северного флота на учении уничтожили условных диверсантов
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Разведчики мотострелковой бригады Северного флота на учении уничтожили условных диверсантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение носило двусторонний характер, при котором часть разведчиков действовала за «противника». Они должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий.
Личный состав отдельной мотострелковой бригады, задействованный в командно-штабном учении армейского корпуса Северного флота по отражению нападения сил условного противника, отработал задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
К мероприятию привлекались военнослужащие разведывательных подразделений соединения, были задействованы беспилотные летательные аппараты (БЛА) и техника повышенной проходимости.
Учение носило двусторонний характер, при котором часть разведчиков действовала за «противника». Они должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий. Главной задачей мероприятия было осуществление эффективного противодействия условным диверсантам, обнаружение и уничтожение их на начальном этапе.
В ходе учения были отработаны практические действия по маскировке, устройству засады, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применение тактической беспилотной авиации и координация действий военнослужащих на основе оперативно полученных данных с БЛА.
Разведчики были экипированы арктическим комплектом обмундирования, обеспечены специальными рационами питания, разработанными для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.
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