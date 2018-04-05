Военнослужащие ЦВО к 9 мая построят автомобильный мост через Енисей под Кызылом

Новый мост, протяженностью 296 метров, упростит сообщение для жителей Минусинского района Красноярского края и сократит маршрут на Кызыл и Шушенское.

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кемеровской области , приступили к возведению большого автодорожного разборного моста через Енисей в близи города Кызыл.

В настоящее время военнослужащие закончили обустройство насыпей для въезда на мост, а также подготовили опорные конструкции для укладки перекрытий. Новый мост упростит сообщение для жителей Минусинского района Красноярского края и сократит маршрут на Кызыл и Шушенское. Также наведение мостового перехода обеспечит перемещение на полигон военнослужащих соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Туве , для проведения занятий по боевой подготовке.

Протяженность моста составит 296 метров, пропускная способность — 4 тыс. автомобилей в сутки. Мостовая конструкция будет иметь пешеходный переход. Сдача переправы намечена на 9 мая 2018 года. Действовать мост будет до возведения постоянных конструкций.

К строительству моста привлечены более 40 военнослужащих, задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.