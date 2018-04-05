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Военнослужащие ЦВО к 9 мая построят автомобильный мост через Енисей под Кызылом
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Военнослужащие ЦВО к 9 мая построят автомобильный мост через Енисей под Кызылом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Новый мост, протяженностью 296 метров, упростит сообщение для жителей Минусинского района Красноярского края и сократит маршрут на Кызыл и Шушенское.
Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кемеровской области, приступили к возведению большого автодорожного разборного моста через Енисей в близи города Кызыл.
В настоящее время военнослужащие закончили обустройство насыпей для въезда на мост, а также подготовили опорные конструкции для укладки перекрытий. Новый мост упростит сообщение для жителей Минусинского района Красноярского края и сократит маршрут на Кызыл и Шушенское. Также наведение мостового перехода обеспечит перемещение на полигон военнослужащих соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Туве, для проведения занятий по боевой подготовке.
Протяженность моста составит 296 метров, пропускная способность — 4 тыс. автомобилей в сутки. Мостовая конструкция будет иметь пешеходный переход. Сдача переправы намечена на 9 мая 2018 года. Действовать мост будет до возведения постоянных конструкций.
К строительству моста привлечены более 40 военнослужащих, задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.
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