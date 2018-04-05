Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Екатеринбурге перевыполнил месячный план в три раза

Пунктом отобраны более 150 молодых людей 20–35-летнего возраста, желающих заключить контракт с Министерство обороны Российской Федерации

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда) В Екатеринбурге перевыполнил месячный план в три раза, отобрав в Вооруженные Силы Российской Федерации более 150 молодых людей 20–35-летнего возраста.

Потенциальных военнослужащих больше всего заинтересовала служба в частях специального назначения и в соединении 90-й танковой дивизии. В ходе беседы и психологической работы выяснилось, что 20% прибывшего личного состава имеет водительский стаж и категорию «С». 2018 год объявлен годом качественного отбора кандидатов на военную службу, вследствие чего ужесточены критерии профессиональной пригодности и состояния здоровья.

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда) Екатеринбурга занял первое место в Центральном военном округе на лучший пункт.