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Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Екатеринбурге перевыполнил месячный план в три раза
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Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Екатеринбурге перевыполнил месячный план в три раза 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пунктом отобраны более 150 молодых людей 20–35-летнего возраста, желающих заключить контракт с Министерство обороны Российской Федерации.
Пункт отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда) В Екатеринбурге перевыполнил месячный план в три раза, отобрав в Вооруженные Силы Российской Федерации более 150 молодых людей 20–35-летнего возраста.
Потенциальных военнослужащих больше всего заинтересовала служба в частях специального назначения и в соединении 90-й танковой дивизии. В ходе беседы и психологической работы выяснилось, что 20% прибывшего личного состава имеет водительский стаж и категорию «С». 2018 год объявлен годом качественного отбора кандидатов на военную службу, вследствие чего ужесточены критерии профессиональной пригодности и состояния здоровья.
Пункт отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда) Екатеринбурга занял первое место в Центральном военном округе на лучший пункт.
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