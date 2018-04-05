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Прыжки американских машин-амфибий в океан показали на видео
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Прыжки американских машин-амфибий в океан показали на видео 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Бойцы продемонстрировали, как ныряют с причала в LVTP-7 — гусеничной десантной машине-амфибии морской пехоты США. На записи в замедленной съемке 29-тонная боевая машина с легкостью бросается в воду, скрывается почти полностью, а потом выныривает и плывет по волнам.
Эксперты отмечают, что трюк не самый удачный, поскольку экипаж и сама боевая машина могут пострадать при таком маневре. Однако то же самое делают бойцы морской пехоты Балтийского флота и у них, кажется, все в порядке.
Примечательно, что в LVTP-7 могут поместиться 25 человек. Корпус выполнен из плит алюминиевой брони от 30 до 45 миллиметров. Машина вооружена автоматическим гранатометом МК-19 или автоматической пушкой на 900 патронов.
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