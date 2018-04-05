У российских военных появятся танки с климат-контролем

В этом году российским военным станет доступна новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные «Уралвагонзавода» (УВЗ). Отмечается, что машина будет оснащена климат-контролем.

Там отметили, что впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставки которых производились в Алжир . Теперь такая система есть и в танках Т-90М, которые получит Минобороны России