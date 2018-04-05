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У российских военных появятся танки с климат-контролем
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У российских военных появятся танки с климат-контролем 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В этом году российским военным станет доступна новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные «Уралвагонзавода» (УВЗ). Отмечается, что машина будет оснащена климат-контролем.
Там отметили, что впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставки которых производились в Алжир. Теперь такая система есть и в танках Т-90М, которые получит Минобороны России.
Эксперты отмечают, что благодаря нововведениям в течение получаса в танке будет становиться так же комфортно, как и в обычном автомобиле с климат-контролем. Отмечается, что военнослужащие смогут регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха, пишет Газета.ру.
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