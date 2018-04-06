Новейшие инновационные танки Т-90М «Прорыв-3» стали комфортными — их снабдили кондиционерами (ВИДЕО)

Новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3», которую в 2018 году получат российские военные, впервые в истории советского и российского танкостроения будет оснащена климат-контролем.

Ранее такую систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир . А теперь такая система включена и в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ , сообщается на официальной странице УВЗ в Facebook

"Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно. Способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле", — сообщили в УВЗ.

Термоэлектрический кондиционер работает как при высоких, так и при низких температурах, а также при сверхвысоких ударных и механических нагрузках. Т-90М оснащен дополнительным дизель-генератором, отвечающим за бесперебойное снабжение электричеством на стоянке, поэтому кондиционер не расходует энергию аккумуляторов.

В УВЗ заявили, что танк Т-90М — во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения. Климатической установкой будет оснащен и новейший российский танк Т-14 «Армата», который проходит испытания.

В январе сообщалось, что российская армия уже в ближайшие месяцы примет на вооружение танк Т-90М, первая партия машин позволит перевооружить танковый батальон.

Согласно организационно-штатной структуре, в танковом батальоне танкового полка 31 машина, тогда как танковый батальон мотострелкового полка насчитывает 40 единиц техники данного типа.