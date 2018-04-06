Новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3», которую в 2018 году получат российские военные, впервые в истории советского и российского танкостроения будет оснащена климат-контролем.
Установка кондиционирования включена в обязательную комплектацию боевых машин, сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех), которая является единственным в РФ разработчиком и производителем танков.
Ранее такую систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. А теперь такая система включена и в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ, сообщается на официальной странице УВЗ в Facebook
"Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно. Способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле", — сообщили в УВЗ.
Термоэлектрический кондиционер работает как при высоких, так и при низких температурах, а также при сверхвысоких ударных и механических нагрузках. Т-90М оснащен дополнительным дизель-генератором, отвечающим за бесперебойное снабжение электричеством на стоянке, поэтому кондиционер не расходует энергию аккумуляторов.
В УВЗ заявили, что танк Т-90М — во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения. Климатической установкой будет оснащен и новейший российский танк Т-14 «Армата», который проходит испытания.
В январе сообщалось, что российская армия уже в ближайшие месяцы примет на вооружение танк Т-90М, первая партия машин позволит перевооружить танковый батальон.
Согласно организационно-штатной структуре, в танковом батальоне танкового полка 31 машина, тогда как танковый батальон мотострелкового полка насчитывает 40 единиц техники данного типа.