Китай направил очередной отряд кораблей ВМС в Аденский залив

Чжоушань /провинция Чжэцзян/, 5 апреля / Синьхуа / — Очередной, 29-й по счету отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ отбыл из портового города Чжоушань, находящегося на востоке Китая, в Аденский залив и сомалийские воды для сопровождения гражданских судов.

С более чем 700 офицерами и солдатами, десятками бойцов спецназа и двумя вертолетами на борту, отряд военных кораблей покинул Чжоушань утром в среду.

В соответствии с мандатом СБ ООН китайский флот начал выполнять миссии по сопровождению гражданских судов в Аденском заливе и сомалийских водах в декабре 2008 года.

К июлю 2017 года он обеспечил конвоирование 6400 отечественных и иностранных судов, при этом сделал предупреждение свыше 3 тыс. предполагаемых пиратских судов не приближаться.