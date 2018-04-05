Ещё
Китай направил очередной отряд кораблей ВМС в Аденский залив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай направил очередной отряд кораблей ВМС в Аденский залив 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжоушань /провинция Чжэцзян/, 5 апреля /Синьхуа/ — Очередной, 29-й по счету отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ отбыл из портового города Чжоушань, находящегося на востоке Китая, в Аденский залив и сомалийские воды для сопровождения гражданских судов.
С более чем 700 офицерами и солдатами, десятками бойцов спецназа и двумя вертолетами на борту, отряд военных кораблей покинул Чжоушань утром в среду.
В соответствии с мандатом СБ ООН китайский флот начал выполнять миссии по сопровождению гражданских судов в Аденском заливе и сомалийских водах в декабре 2008 года.
К июлю 2017 года он обеспечил конвоирование 6400 отечественных и иностранных судов, при этом сделал предупреждение свыше 3 тыс. предполагаемых пиратских судов не приближаться.
В рамках проведения миссий, китайский флот также провел эвакуацию соотечественников из зон боевых действий в Ливии /2011 г. / и Йемене /2015 г. /. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Завершились китайско-камбоджийские антитеррористические учения "Цзиньлун-2018" Ан-225 "Мрия" отправляется в первый после модернизации коммерческий рейс Более тысячи военнослужащих участвуют в учениях сухопутных и береговых войск на Северном флоте РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила143
Войска ВВО подняты по тревоге125
«Крым захватим танками»386
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение