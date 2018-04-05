Более 300 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане приняли участие в благотворительной акции «День донора»

Военнослужащие сдавали кровь в мобильном пункте выездной бригады республиканского научного центра крови Душанбе. По словам заведующего отделением трансфузиологической бригады Азмиддина Кубиддинова, «это мероприятие проводится регулярно на территории военной базы».

Более 300 военнослужащие 201 военной базы в Республике Таджикистан приняли участие в Дне донора, который прошел на территории Душанбинского гарнизона.

Военнослужащие сдавали кровь в мобильном пункте выездной бригады республиканского научного центра крови Душанбе. По словам заведующего отделением трансфузиологической бригады Азмиддина Кубиддинова, «это мероприятие проводится регулярно на территории военной базы».

Мобильный пункт сбора крови обеспечен всем необходимым оборудованием и реактивами, процесс полностью безопасен и занимает до 15 минут, что позволяет одной бригаде принимать до 100-120 доноров в день.

Военнослужащие российской военной базы принимают активное участие и вносят свой вклад в развитие донорства Таджикистана. Кровь после тщательной проверки в лаборатории пополнит банк крови и при необходимости будет передана как военнослужащим, так и нуждающимся жителям.