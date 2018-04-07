Ещё
В ВДВ завершился войсковой этап конкурса «Воин Содружества»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВДВ завершился войсковой этап конкурса «Воин Содружества» 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшие военнослужащие воинских частей ВДВ из Пскова, Иваново, Тулы, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийска, Кубинки, Камышина, Омска, Уссурийска, Костромы, Ставрополя и Ульяновска состязались по предметам боевой и специальной подготовки.
Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) завершился войсковой этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих «Воин Содружества». Уверенную победу одержали десантники из воинских частей ВДВ, дислоцированных в подмосковной Кубинке и в Туле.
В течение нескольких дней лучшие военнослужащие из 11 воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Пскова, Иваново, Тулы, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийска, Кубинки, Камышина, Омска, Уссурийска, Костромы, Ставрополя и Ульяновска состязались между собой по предметам боевой и специальной подготовки, а также продемонстрировали свою физическую выносливость.
Свои литературно-художественные и танцевальные таланты участники и участницы конкурса показывали судьям на заключительном этапе состязаний.
По результатам состязаний в командном первенстве победили военнослужащие отдельной бригады специального назначения ВДВ (г. Кубинка). В личном зачете среди военнослужащих женского пола лидером стала десантница из 106-й воздушно-десантной дивизии (г. Тула), а среди мужчин — военнослужащий отдельной бригады специального назначения ВДВ (г. Кубинка)
В конкурсе принимали участие более 40 военнослужащих ВДВ по контракту, одна треть из которых были военнослужащими женского пола.
В ходе дальнейшей подготовки к международному этапу конкурса военнослужащие ВДВ, набравшие наибольшее количество баллов в личных зачетах, начали подготовку для участия в конкурсе Вооруженных Сил Российской Федерации «Воин Содружества», который планируется провести в июне текущего года в Подмосковье на полигоне Алабино.
Международный конкурс профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года.
ТК «Звезда»: последние новости
В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО В ЦВО в два раза увеличились темпы предоставления постоянного жилья военнослужащим На Тихоокеанском флоте прошло батальонное тактическое учение морской пехоты с боевой стрельбой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ99
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован22
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар105
Россия направила ноту Британии121
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь185
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение