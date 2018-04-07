В ВДВ завершился войсковой этап конкурса «Воин Содружества»

Рязани, Улан-Удэ, Омска, Уссурийска, Костромы, Ставрополя и Лучшие военнослужащие воинских частей ВДВ из Пскова , Иваново, Тулы Новороссийска , Кубинки, Камышина Ульяновска состязались по предметам боевой и специальной подготовки.

Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) завершился войсковой этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих «Воин Содружества». Уверенную победу одержали десантники из воинских частей ВДВ, дислоцированных в подмосковной Кубинке и в Туле.

В течение нескольких дней лучшие военнослужащие из 11 воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Пскова, Иваново, Тулы, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийска, Кубинки, Камышина, Омска, Уссурийска, Костромы, Ставрополя и Ульяновска состязались между собой по предметам боевой и специальной подготовки, а также продемонстрировали свою физическую выносливость.

Свои литературно-художественные и танцевальные таланты участники и участницы конкурса показывали судьям на заключительном этапе состязаний.

По результатам состязаний в командном первенстве победили военнослужащие отдельной бригады специального назначения ВДВ (г. Кубинка). В личном зачете среди военнослужащих женского пола лидером стала десантница из 106-й воздушно-десантной дивизии (г. Тула), а среди мужчин — военнослужащий отдельной бригады специального назначения ВДВ (г. Кубинка)

В конкурсе принимали участие более 40 военнослужащих ВДВ по контракту, одна треть из которых были военнослужащими женского пола.

В ходе дальнейшей подготовки к международному этапу конкурса военнослужащие ВДВ, набравшие наибольшее количество баллов в личных зачетах, начали подготовку для участия в конкурсе Вооруженных Сил Российской Федерации «Воин Содружества», который планируется провести в июне текущего года в Подмосковье на полигоне Алабино.

Международный конкурс профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года.