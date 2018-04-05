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Подразделения РХБЗ российской военной базы в Армении в ходе полевого выхода ликвидировали последствия условного химического заражения территории
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Подразделения РХБЗ российской военной базы в Армении в ходе полевого выхода ликвидировали последствия условного химического заражения территории 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На занятия было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы в Армении в рамках проведения контрольных занятий на полигоне Камхуд ликвидировали последствия условного химического заражения.
По вводной воздушными средствами условного противника был нанесен авиационный удар и заражение участка местности.
Военнослужащие подразделения РХБЗ совершили 30-километровый марш на современных разведывательных химических машинах РХМ-6, провели дозиметрический и химический контроль территории, эвакуацию личного состава и военной техники в незараженную зону.
После этого специалистами РХБЗ была оказана первая медицинская помощь условно пострадавшим, а также проведена дегазация, дезактивация и специальная обработка более 500 военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.
На занятия было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.
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