Подразделения РХБЗ российской военной базы в Армении в ходе полевого выхода ликвидировали последствия условного химического заражения территории

На занятия было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы в Армении в рамках проведения контрольных занятий на полигоне Камхуд ликвидировали последствия условного химического заражения.

По вводной воздушными средствами условного противника был нанесен авиационный удар и заражение участка местности.

Военнослужащие подразделения РХБЗ совершили 30-километровый марш на современных разведывательных химических машинах РХМ-6, провели дозиметрический и химический контроль территории, эвакуацию личного состава и военной техники в незараженную зону.

После этого специалистами РХБЗ была оказана первая медицинская помощь условно пострадавшим, а также проведена дегазация, дезактивация и специальная обработка более 500 военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

На занятия было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.