«Искандеры» против «Пэтриотов». Удастся ли Белоруссии сохранить свое небо мирным?

В недавних заявлениях белорусского президента о развитии ракетной программы можно усмотреть ответ на польские инициативы в военной области. О намерении развернуть на востоке Польши «новую дивизию профессиональной армии» официально сообщил 15 марта министр обороны этой страны Мариуш Блащак . По его словам, эта мера должна укрепить оборонный потенциал государства.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил, что главным вызовом для польской безопасности является «непредсказуемость политики России », которая вопреки международному праву демонстрирует готовность прибегнуть к военной силе для достижения своих целей.

В экспертном же сообществе сразу начали обсуждать, какие действия могут предпринять Белоруссия и Россия в ответ на появление дополнительных контингентов польских войск на своих западных границах. Особенно если учесть уже начавшееся размещение на территории Польши американских бронетанковых частей и многонациональных батальонов НАТО

Приняв во внимание военно-стратегические, политические и экономические соображения, ряд экспертов пришел к выводу, что одним из наиболее вероятных вариантов такого ответа для Белоруссии является дальнейшее усиление своей ракетной мощи, совершенствование ракетных систем «Полонез».

Однако полной неожиданностью стало фактическое участие в этой дискуссии Александра Лукашенко . 20 марта во время встречи с творческой молодежью в Минске президент Белоруссии счел нужным высказаться и о вызовах безопасности. «Нам надо было обеспечить собственными силами свою безопасность. Это огромные деньги. Нам пришлось создавать современное оружие. Ракетное. У нас и компетенции-то в этом плане было всего ничего, но мы его создали за полтора года. Но это был большой риск — потратить немалые деньги, — отметил Лукашенко. — Конечно, рисковал, творчески к этому подходил, собирая творческих людей, чтобы создать эти „Полонезы“ (сейчас уже в течение трех лет третье поколение создаем), ракеты. Но они нам нужны как сдерживающий фактор. Когда у тебя такое оружие на стенке висит, по-народному говоря, никто сюда не сунется».

В этих словах некоторые аналитики усмотрели намек на возможные меры в ответ на инициативы Польши в военной области. Особенно если учесть момент заявлений. 28 марта в Варшаве состоялось подписание договора на поставку польской армии первых двух батарей американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот». Стоимость сделки — 4,75 миллиарда долларов. Первые комплексы Варшава получит в 2022 году. Еще одна поставка запланирована на 2024 год. Частью контракта стал офсетный договор, в рамках которого США поделятся с Варшавой технологией всенаправленного радара.

Напомним, что в июле 2017 года военные ведомства Польши и США подписали меморандум о продаже Варшаве усовершенствованных систем противоракетной обороны «Пэтриот» PAC-3, которые должны стать ответом на размещение Россией у польских границ оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Как сообщил тогдашний министр обороны страны Антоний Мацеревич , американские системы ПРО будут поставлены «в самой современной конфигурации», подобной той, которую намеревается использовать армия США, — с сетецентрической системой IBCS и всенаправленной радиолокационной системой.

Между тем, по мнению ряда военных аналитиков, даже использование системы «Пэтриот» PAC-3 версии MSE вряд ли сможет надежно защитить Польшу в случае применения против нее не только российского «Искандера», но и белорусской ракетной системы «Полонез». Ее совершенствование считается наиболее вероятным ответом белорусского руководства на усиление военного потенциала западных соседей.

В октябре прошлого года в Гомельской области были успешно проведены боевые пуски ракет новой версии (второго поколения) «Полонеза». Это оружие позволяет поражать противника на дальности 300 км. Ракета, меняя курс, летит на высоте порядка 50 км, пикирует на цель почти вертикально, достигая скорости 5 тысяч 500 — 6 тысяч км/час. Это позволяет отнести боеприпас к гиперзвуковому оружию. Вдобавок он устойчив к помехам. Средств ПВО/ПРО, способных поразить такой снаряд, сегодня в мире не существует.

А на подходе, как утверждает Лукашенко, ракеты третьего поколения. На выставке вооружений и военной техники «Милэкс-2017» в Минске состоялась презентация нового боеприпаса к «Полонезу». Ракета М20, представляющая собой экспортную версию китайской ракеты DF-12, относится к классу оперативно-тактических ракет с максимальной дальностью до 280 км.

Эта цифра установлена с учетом ограничений международного режима контроля ракетных технологий, запрещающего экспорт ракет дальностью свыше 300 км (дальность же DF-12 может существенно превышать 400 км.) Благодаря системам спутниковой навигации круговое вероятное отклонение М20 от цели составляет около 30 м, мощность боевой части в тротиловом эквиваленте — порядка 500 кг.

Казахстаном. По мнению экспертов, в случае локализации производства на территории Белоруссии дальность этой ракеты может быть доведена до дальности ракет, входящих в состав ОТРК «Искандер-М» (до 500 км). За этот предел Минск выходить не будет, потому что наша страна является участником Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности наряду с Россией, США, Украиной

Но и без этого ракета третьего поколения для «Полонеза» имеет все шансы стать настоящим евростратегическим боеприпасом.