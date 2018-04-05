Расчеты ЗРК и ПЗРК российской военной базы в Армении на контрольных занятиях отразили нападение условного противника

Подразделения войсковой ПВО отрабатывали сопровождение и уничтожение электронными пусками ракет из ЗРК «Бук», «Стрела» и ПЗРК «Игла» различных воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1-2», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-1» войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Армении в ходе контрольных занятий отразили учебные ракетные атаки и налеты беспилотной авиации условного противника.

В течение трех дней военнослужащие выполняли учебные задачи по прикрытию объектов российского соединения от ударов различных воздушных целей «противника». Также подразделения войсковой ПВО отрабатывали сопровождение и уничтожение электронными пусками ракет из ЗРК «Бук», «Стрела» и ПЗРК «Игла» различных воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях и темное время суток.

Выполняя зачетные упражнения, зенитчики совершили по 10 электронных пусков по воздушным целям условного противника, в том беспилотным летательным аппаратам, выполняющим разведку местности в небе над полигоном «Камхуд».

В зачетных упражнениях контрольных занятий по боевой подготовке в Закавказье принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том имитационная группа — истребительная, армейская и беспилотная авиация.