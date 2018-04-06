В Вооруженных cилах Казахстана проходит масштабная контрольная проверка 

Астана, 5 апреля /Синьхуа/ — В Вооруженных cилах Казахстана в соответствии с планом подготовки на 2018 год во всех воинских частях проходит контрольная проверка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
Основная цель — всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки войсковых подразделений, говорится в распространенном сообщении ведомства.
Проверке подвергаются свыше 1000 воинских частей. В числе проверяемых дисциплин — огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. —0—