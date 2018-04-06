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Сотрудники Читинского филиала «Оборонлес» совместно с военнослужащими провели учение по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС
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Сотрудники Читинского филиала «Оборонлес» совместно с военнослужащими провели учение по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения, сотрудники филиала и пожарное формирование воинской части организовали совместное боевое развертывание, осуществили локализацию и ликвидацию условного лесного пожара.
Сотрудники Читинского филиала «Оборонлес» Минобороны России провели командно-штабное учение совместно с воинской частью по отработке взаимодействия и слаженности сил и средств при ликвидации чрезвычайных (ЧС) ситуаций, вызванных природными пожарами.
По замыслу учения, сотрудники пожарно-химической части 2-го типа филиала «Оборонлес» и пожарное формирование воинской части организовали совместное боевое развертывание, осуществили локализацию и ликвидацию условного лесного пожара, не дав огню распространиться на прилегающие к очагам территории.
Всего на учение привлекались более 50 человек, было задействовано пять единиц пожарной и вспомогательной техники.
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