Сотрудники Читинского филиала «Оборонлес» совместно с военнослужащими провели учение по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС

По замыслу учения, сотрудники филиала и пожарное формирование воинской части организовали совместное боевое развертывание, осуществили локализацию и ликвидацию условного лесного пожара.

Сотрудники Читинского филиала «Оборонлес» Минобороны России провели командно-штабное учение совместно с воинской частью по отработке взаимодействия и слаженности сил и средств при ликвидации чрезвычайных (ЧС) ситуаций, вызванных природными пожарами.

По замыслу учения, сотрудники пожарно-химической части 2-го типа филиала «Оборонлес» и пожарное формирование воинской части организовали совместное боевое развертывание, осуществили локализацию и ликвидацию условного лесного пожара, не дав огню распространиться на прилегающие к очагам территории.

Всего на учение привлекались более 50 человек, было задействовано пять единиц пожарной и вспомогательной техники.