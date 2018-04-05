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На территорию завода «Укроборонпрома» бросили гранату
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Юлия Скрипаль заговорила

На территорию завода «Укроборонпрома» бросили гранату 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Взрыв произошел на территории цеха черкасского завода «НПК Фотоприбор», сообщили в госконцерне «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.
Отмечается, что ЧП произошло в четверг в 2.05 мск. В это время в помещении производственного цеха черкасского ГП «НПК Фотоприбор» прогремел взрыв и сработала охранная сигнализация, передает ТАСС.
На месте происшествия правоохранители нашли воронку и обломки от гранаты РГД-5, а также еще одну гранату этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки.
Взрывом в цеху выбиты окна, но размер материального ущерба пока не установлен. Пострадавших нет.
В пресс-службе «Укроборонпрома» добавили, что готовят распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна, являющихся для оборонной ромышленности Украины стратегическими.
ГП «НПК Фотоприбор» занимается разработкой и производством приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Продукция «Фотоприбора» применяется в танках «Булат» и «Оплот», а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.
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