На территорию завода «Укроборонпрома» бросили гранату

Взрыв произошел на территории цеха черкасского завода «НПК Фотоприбор», сообщили в госконцерне «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.

Отмечается, что ЧП произошло в четверг в 2.05 мск. В это время в помещении производственного цеха черкасского ГП «НПК Фотоприбор» прогремел взрыв и сработала охранная сигнализация, передает ТАСС

На месте происшествия правоохранители нашли воронку и обломки от гранаты РГД-5, а также еще одну гранату этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки.

Взрывом в цеху выбиты окна, но размер материального ущерба пока не установлен. Пострадавших нет.

В пресс-службе «Укроборонпрома» добавили, что готовят распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна, являющихся для оборонной ромышленности Украины стратегическими.

ГП «НПК Фотоприбор» занимается разработкой и производством приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Продукция «Фотоприбора» применяется в танках «Булат» и «Оплот», а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.