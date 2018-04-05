Ракету «Ангара» доведут до ума и сделают супертяжелой, заявил Рогозин

В начале марта в ходе посещения омского предприятия ПО «Полет», на котором разворачивается производство ракет «Ангара», Рогозин объявил об открытии работ по модернизации ракеты-носителя «Ангара-А5» до версии «Ангара-А5М».

«Ангаре» предстоит в ходе ближайших испытаний быть «доведенной до ума», — написал вице-премьер на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил, что на космодроме Восточный будет построена инфраструктура для проведения запусков ракет семейства «Ангара» всех типов — от легкого до супертяжелого классов. Помимо того, там же появится стартовая инфраструктура для ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Ранее в Космическом центре имени Хруничева сообщили «КВ», что первой с космодрома Восточный стартует обычная версия ракеты «Ангара-А5», а не обещанная Рогозиным «Ангара-А5М». Тогда, комментируя это сообщение на своей странице в социальной сети Twitter, вице-премьер сообщил, что обычная версия тяжёлой ракеты «Ангара-А5» не соответствует изначально заложенным техническим требованиям и нуждается в доработке.

Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого — «Ангара-А1.2», «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В») грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк , а в перспективе — с Восточного. Первый полет тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года.

«Ангара-А5М» — модернизированная версия носителя, которая получит ракетные двигатели с увеличенной на 10% тягой, бортовые системы на основе отечественной элементной базы, а также ряд конструктивных отличий, направленных на снижение массы ракеты и стоимости ее изготовления.

«Ангара-А5В» — ракета с водородной третьей ступенью, что позволит этому носителю выводить на низкую околоземную орбиту груз массой 37 тонн по сравнению с 22-24 тоннами «Ангары-А5».