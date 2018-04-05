Подразделения мотострелкового соединения в Чечне провели боевые стрельбы на горном полигоне

Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу противника, поражались из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике , провели боевые стрельбы на горном полигоне.

В ходе стрельб военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря совершенствовали навыки ведения общевойскового боя. Личным составом была освоена тактика действий в обороне, наступлении и на марше, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения.

Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу противника, поражались из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.

При этом командиры совершенствовали навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин — приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Всего в боевых стрельбах отделений приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано до 70 единиц военной техники.