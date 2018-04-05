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Подразделения мотострелкового соединения в Чечне провели боевые стрельбы на горном полигоне
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Подразделения мотострелкового соединения в Чечне провели боевые стрельбы на горном полигоне 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу противника, поражались из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.
Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, провели боевые стрельбы на горном полигоне.
В ходе стрельб военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря совершенствовали навыки ведения общевойскового боя. Личным составом была освоена тактика действий в обороне, наступлении и на марше, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения.
Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу противника, поражались из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.
При этом командиры совершенствовали навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин — приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.
Всего в боевых стрельбах отделений приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано до 70 единиц военной техники.
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