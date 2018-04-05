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В Волгоградском гарнизоне началась активная фаза подготовки к военному параду 9 мая
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В Волгоградском гарнизоне началась активная фаза подготовки к военному параду 9 мая 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
С личным составом парадных расчетов проводится подготовка в составе рот и батальонов, а военнослужащие салютных дивизионов совершенствуют слаженность действий расчетов орудий и фейерверочных установок.
В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) началась активная фаза подготовки к военному параду в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Общие строевые занятия с участниками парада начнутся со следующей недели, будут проводятся два раза в неделю и продлятся до 7 мая.
В настоящее время с личным составом парадных расчетов проводится подготовка в составе парадных рот и батальонов, а военнослужащие салютных дивизионов совершенствуют слаженность действий расчетов орудий и фейерверочных установок.
Техника, которая примет участие в военных парадах, прошла техническое обслуживание и доставляется к местам проведения тренировок. Занятия с водителями и механиками-водителями спланированы пять раз в неделю и начнутся уже 9 апреля.
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