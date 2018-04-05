Истребитель ВМС США успешно посадили на палубу авианосца с помощью дистанционного управления

ВМС США осуществили посадку ударного истребителя F/A-18 на палубу авианосца USS Abracham Lincoln без участия пилота с помощью пульта дистанционного управления. В операции была задействована система ATARI (Aircraft Terminal Approach Remote Inceptor), разработанная специально для посадки палубных беспилотных летательных аппаратов при чрезвычайных ситуациях. До этого испытания проводились на обычных аэродромах. ATARI предназначена для экстремальных ситуаций, когда пилот теряет сознание или ориентацию в пространстве, и способна перехватывать управление почти за 9,5 км до точки посадки. Рабочее место офицера-оператора находится непосредственно на палубе. ATARI также была испытана в режиме касания, когда палубный истребитель, коснувшись палубы, тут же уходил на второй круг.

В случае успешных палубных испытаний ATARI со временем может обеспечить управление аппаратом на всем протяжении полета.