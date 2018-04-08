В подмосковном Алабино проходят тренировки к военному параду на Красной площади

В тренировках принимает участие более 12,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Совместные тренировки парадных расчетов к военному параду Победы на Красной площади проводятся в подмосковном Алабино на площадке, представляющей собой макет главной площади страны

В тренировках принимает участие более 12,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили «Тигр», танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «БУК-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Ярс».

В тренировках также задействованы перспективные образцы военной техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция».

В состав 33 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Минобороны , а также представители других силовых ведомств.

В состав пешего парадного расчёта в этом году впервые включены Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ имени маршала Советского Союза А. М. Василевского (Смоленск) и филиал Нахимовского военно-морского училища ( Севастополь ). «Войска Национальной гвардии РФ» (Росгвардии) впервые представят Саратовский военный институт и Московское президентское кадетское училище имени Михаила Александровича Шолохова.

В этом году на параде Победы в составе механизированной колонны впервые пройдут боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК (зенитные ракетные комплексы — ИФ-АВН) «ТорМ2», защищённые автомобили «ТайфунК» с колёсной формулой 4х4».