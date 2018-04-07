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Российские военные провели репетицию парада Победы на полигоне в Алабино
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Российские военные провели репетицию парада Победы на полигоне в Алабино 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Тренировка парада Победы прошла на полигоне Алабино в Московской области. В репетиции приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, а также более 100 единиц военной техники, включая новинки, которые впервые увидят зрители парада на Красной площади 9 мая.
В состав 33 церемониальных подразделений вошли офицеры, сержанты и солдаты, а также курсанты военных училищ.
Всего на военном полигоне в Алабино пройдут 12 тренировок, 26 апреля и 3 мая на Красной площади состоятся тренировочные ночные прохождения, а генеральная репетиция запланирована на 6 мая.
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