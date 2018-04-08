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На полигоне Алабино началась репетиция парада в честь Дня Победы
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На полигоне Алабино началась репетиция парада в честь Дня Победы 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
На полигоне в подмосковном Алабине началась очередная репетиция военного парада в честь Дня Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает сетевое издание m24.ru.
В тренировке пеших парадных расчетов войск московского гарнизона принимают участие более 10 тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники.
Среди техники автомобили «Тигр», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25», 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «ТорМ2ДТ» и многие другие.
Всего в 2018 году зрители парада увидят более 120 единиц вооружения и военной техники. Тренировки в подмосковном Алабине начались с 28 марта. С 9 апреля к технике и расчетам присоединятся самолеты. Ночные тренировки на Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.
Проход военной техники на Красной площади считается одной из самых зрелищных частей парада в честь Дня Победы. Москвичи традиционно выходят смотреть на машины по всему маршруту следования колонны.
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