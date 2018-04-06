На подмосковном полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы

Девятого мая по Красной площади пройдут 12 тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники. Покажут новинки вооружения, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К», «Урал» и «Патруль», и уже проверенные сражениями в Сирии боевые машины «Терминатор».

Двенадцать тысяч человек — офицеры и рядовые действующих частей, курсанты и кадеты. Строевым шагом по плацу полигона Алабино проходят все те, кто будет участвовать в торжественном параде на Красной площади девятого мая.

В этом году в одном строю с военнослужащими пройдут представители других силовых ведомств — Росгвардии, МЧС ФСБ , а так же члены военно-патриотического движения «Юнармия». В торжественной колонне будет 400 женщин — это представительницы военных университетов.

Дебютируют в строю возле Кремля и воспитанники Нахимовского училища, которые приехали из Севастополя . Все участники уже тренировались по отдельности, а сегодня впервые прошли единым строем по площадке Алабина, которая по размерам и форме копирует Красную площадь.

Вслед за пешими колоннами проходит боевая техника: 120 единиц, среди которых и новинки оборонной промышленности. Впервые зрители парада увидят зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», бронеавтомобили «Тайфун» и боевые машины поддержки танков «Терминатор-2». Тренировка проходит в той же хронологии, что и будущий парад. На первом прогоне участники пытались уложиться в намеченное время.