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На подмосковном полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы
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На подмосковном полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Девятого мая по Красной площади пройдут 12 тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники. Покажут новинки вооружения, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К», «Урал» и «Патруль», и уже проверенные сражениями в Сирии боевые машины «Терминатор».
Двенадцать тысяч человек — офицеры и рядовые действующих частей, курсанты и кадеты. Строевым шагом по плацу полигона Алабино проходят все те, кто будет участвовать в торжественном параде на Красной площади девятого мая.
В этом году в одном строю с военнослужащими пройдут представители других силовых ведомств — Росгвардии, МЧС и ФСБ, а так же члены военно-патриотического движения «Юнармия». В торжественной колонне будет 400 женщин — это представительницы военных университетов.
Дебютируют в строю возле Кремля и воспитанники Нахимовского училища, которые приехали из Севастополя. Все участники уже тренировались по отдельности, а сегодня впервые прошли единым строем по площадке Алабина, которая по размерам и форме копирует Красную площадь.
Вслед за пешими колоннами проходит боевая техника: 120 единиц, среди которых и новинки оборонной промышленности. Впервые зрители парада увидят зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», бронеавтомобили «Тайфун» и боевые машины поддержки танков «Терминатор-2». Тренировка проходит в той же хронологии, что и будущий парад. На первом прогоне участники пытались уложиться в намеченное время.
Чтобы парад 9 мая прошел без единой заминки, его участники здесь, в Алабине, будут тренироваться по три раза в неделю. Уже в понедельник к ним присоединится авиация. Первые ночные тренировки в Москве на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая.
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