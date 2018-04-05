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На Дворцовой площади проведут шесть репетиций парада Победы
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На Дворцовой площади проведут шесть репетиций парада Победы 

Собака 46 минут назад
Фото: Собака
Петербургские военные начали готовиться к параду Победы. На дворцовой площади уже прошло несколько тренировок оркестрового батальона. 9 мая более 200 музыкантов военных оркестров исполнят военные марши.
24 и 26 апреля пройдут первые репетиции парада. Военная техника подключится 30 апреля. В эти же дни по главной площади города будут маршировать военные. Еще две репетиции пройдут 2 и 4 мая, а генеральный прогон — утром 7 мая. Он, как и сам парад, начнется в 10 утра.
В параде Победы в Петербурге 9 мая примет участие авиация, а на Дворцовой площади наряду с военнослужащими и курсантами военных вузов впервые пройдут представители «Юнармии».
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