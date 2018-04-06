Главком Сухопутных войск рассказал о технических новинках на параде Победы в 2018 году

В подмосковном Алабине проходят тренировки к параду Победы в Москве . 9 апреля к пешим расчётам и механизированным колоннам присоединятся самолёты и вертолёты ВКС России . Всего на полигоне в Алабине пройдёт 12 прогонов, после чего состоятся две ночные и одна генеральная репетиция на Красной площади. О ходе подготовки к параду Победы и о задействованной в нём новейшей технике рассказал главком Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков , который в этом году будет командовать строем.

До военного парада на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осталось чуть больше месяца. Однако в Подмосковном Алабине уже проходят тренировки пеших парадных расчётов и механизированной колонны. В понедельник 9 апреля к занятиям присоединится парадный строй авиации Воздушно-космических сил России.

По словам главкома Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, который в этом году будет командовать главным парадом страны, всего на полигоне в Алабине пройдут 12 тренировок. Ночные репетиции на Красной площади намечены на 26 апреля и 3 мая, а генеральный прогон парада должен пройти 6 мая, рассказал Салюков «Красной звезде».

«Сейчас парадные расчёты продолжают усиленно готовиться, чтобы 9 Мая вся Россия, все наши зарубежные друзья, союзники и партнёры снова, как и год назад, увидели безупречную строевую выправку, идеальное равнение в шеренгах пеших колонн, а также мощь задействованной боевой техники видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. И самое главное — вспомнили о нашей Великой Победе в мае 1945-го», — заявил главком Сухопутных войск.

Он рассказал, что в 2018 году в пешей части парада примут участие порядка 12,5 тыс. человек (в 2017 году по брусчатке Красной площади прошли 10 тыс. военных).

В состав 33 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и Нахимовского училищ Минобороны , а также представители других силовых ведомств. Второй год подряд в параде на Красной площади примет участие парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия».

Также по главной площади страны пройдут более 400 женщин — парадный батальон от Военного университета Минобороны, Военной академии связи имени Будённого, Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва и Военно-космической академии имени Можайского.

Впервые по Красной площади пройдут парадные расчёты смоленской Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского и севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища.

«Наибольший интерес вызовут перспективные образцы техники»

Главком Сухопутными войсками рассказал, что в составе механизированной колонны в параде на Красной площади примут участие более 120 единиц современного вооружения и военной техники. Среди них — бронеавтомобили «Тигр», модернизированные бронетранспортёры на базе боевой машины десанта БТР-МДМ «Ракушка», боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и ракетные комплексы «Ярс».

«Конечно, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ», — заявил Салюков.

Напомним, в 2017 году в параде Победы приняли участие 114 единиц сухопутной техники, а воздушную часть праздника, которая должна была состоять из 72 самолётов и вертолётов, отменили в последний момент из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ожидается, что в ходе грядущего парада над главной площадью страны пролетят 73 летательных аппарата: стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-8, Ми-24П, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52.

«Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях», — рассказал Салюков.

По словам главкома Сухопутных войск, в этом году на параде Победы зрителей также ожидает несколько новинок. В первую очередь, это боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и защищённые автомобили «Тайфун-К» с колёсной формулой 4х4.

«В состав механизированного расчёта Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль», — добавил Салюков.

Новое оружие

Комментируя анонсированное появление сразу нескольких новых бронемашин в составе колонны техники на грядущем параде, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал RT, что в настоящее время идёт обновление автомобильного парка ВС РФ.

«Бронеавтомобили активно поступают в российскую армию как лёгкие разведывательные машины для мобильных подразделений… Часть из них — это тяжелобронированные транспортные системы, которые позволяют использовать их во фронтовой зоне», — отметил эксперт.

В свою очередь, военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, что бронеавтомобили имеют значение прежде всего для ведения боевых действий в локальных войнах и ограниченных вооружённых конфликтах. По его словам, очевидно, что в случае крупномасштабной войны такие лёгкие машины будут выполнять вспомогательную роль.

«Куда интересней «Тор-М2». Это новый зенитный ракетный комплекс войск ПВО малой дальности, обеспечивающий прикрытие войсковых соединений на марше и в районе боевого предназначения от крылатых ракет и высокоточного оружия на конечном участке их траектории», — рассказал собеседник RT.

Предельная дальность этого ЗРК достигает порядка 12-14 км. При этом каждый комплекс обеспечивает обстрел одновременно четырёх целей — с наведением на каждую двух ракет.

«Главное отличие от предыдущих комплексов «Тор-М», которые обладали примерно такими же характеристиками, — это сокращённое время реакции на поражение цели и намного более высокая помехозащищённость. Кроме того этот комплекс способен уничтожать высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, обеспечивая самооборону от таких ракет», — добавил эксперт.

В то же время Сивков назвал БМПТ «Терминатор» довольно спорным образцом вооружения. Его основное предназначение заключается в сопровождении танков и решении задач по уничтожению угрожающих танковым группировкам целей, преимущественно — системы войсковой противотанковой обороны противника (от вооружённой противотанковыми средствами пехоты до лёгкой бронированной техники).

Кроме того, БМПТ оснащён противотанковыми ракетами большой дальности «Корнет», которые обладают большой пробивной способностью и обеспечивают поражение танков противника.

Эксперт добавил, что все эти образцы военной техники, строго говоря, нельзя назвать новинками, и они достаточно широко известны. Собеседник RT заявил, что эта техника ещё не очень широко представлена в войсках, однако вооружённые силы постепенно насыщаются новой боевой техникой.

Возвращаясь к ведущейся подготовке к военным парадам в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, стоит отметить, что такая работа ведётся во многих городах России.

Так, в Санкт-Петербурге колонну военной техники, которая пройдёт по Дворцовой площади, возглавят танки Т-34-76 и Т-34-85. Всего в параде примут участие более 90 образцов военной техники, включая танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы С-400, а также 45 самолётов и вертолётов и порядка 4,5 тыс. человек.

Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.

В военном параде в Екатеринбурге будут задействованы более 80 единиц военной техники, включая тяжёлые огнемётные системы ТОС, ракетные системы С-300 и С-400 и мотовездеходы АМ-1.

Во главе механизированной колонны во время парада в Калининграде пройдёт Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберга и восстановленный специалистами Балтийского флота.

После окончания войны танк был поднят на постамент в качестве мемориального экспоната, но в канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении танка. С тех пор он ежегодно возглавляет колонну боевой техники на главном военном параде в Калининграде.