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Что нового мы увидим на параде Победы 9 мая
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Что нового мы увидим на параде Победы 9 мая 

Авторамблер 9 минут назад
Фото: Авторамблер
И, как всегда, очевидцы заботливо опубликовали видео с места событий, на которых можно рассмотреть как хорошо знакомые, так и новые образцы вооружения российской армии.
Так, в частности, в тренировке были задействованы ракетные комплексы «Ярс» и «Тор-М2ДТ» (арктический вариант ЗРК «Тор-М2»), а также бронеавтомобиль «Тайфун-К». Всего в репетиции приняли участие 12 тыс. военнослужащих и проехало 120 единиц техники.
Любопытно, что в этом году на параде, кроме «Тора» в арктическом исполнении, будет еще несколько образцов техники, которая специально создана для использования в условиях российской Арктики. Это связано с тем, что именно туда в последнее время устремлено внимание крупнейших мировых держав. Запасы полезных ископаемых по всему миру истощаются, в то время как в Арктике имеются их огромные залежи, что делает вероятными военные конфликты на этой территории.
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