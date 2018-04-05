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Пилотажной группе «Русские Витязи» исполнилось 27 лет
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Пилотажной группе «Русские Витязи» исполнилось 27 лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
5 апреля отмечает день рождения группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Авиационные форумы и соответствующие группы в соцсетях полны поздравлений российским асам.
Группа «Русские Витязи» была образована на базе первой эскадрильи 237-й гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского центра показа авиационной техники (ЦПАТ) имени И. Н. Кожедуба. Из второй эскадрильи ЦПАТ, летающей на Миг-29, получилась пилотажная группа «Стрижи».
Сам Центр показа 22 марта отметил свое 80-летие. Это одна из наиболее прославленных частей ВКС России — ее летчики побеждали в небе Испании, на фронтах Великой Отечественной войны и в Корее. В 1962 году командир эскадрильи А. И. Гаврилов уничтожил в районе Калуги иностранный аэростат с разведывательной аппаратурой. 30 летчиков полка стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.
"Русские Витязи" — единственная в мире группа, демонстрирующая высший пилотаж на серийных тяжелых истребителях. Начинали летчики с Су-27, в 2016 году группа получила сверхманевренные Су-30СМ. «Витязи» — неизменные участники показов на всех российских и крупнейших зарубежных авиасалонах, а также авторы множества рекордов.
В 2004 году в программу выступлений был включен совместный полет «Русских Витязей» и «Стрижей» ромбическим строем из девяти самолетов: 5 Су-27 и 4 МиГ-29, — с выполнением всех фигур высшего пилотажа. Фигура получила название «Кубинский бриллиант», а номер является мировым рекордом в истории авиации.
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