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Пираты Азовского моря. Незалежная присягнула «веселому Роджеру»
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Пираты Азовского моря. Незалежная присягнула «веселому Роджеру» 

РИА Новости 22 часа назад
Лезть на рожон — любимая украинская забава последних лет, которая распространяется со скоростью эпидемии. Кто только не отметился в этой игре, начатой на самой верхушке власти. Теперь вот решили поиграть в нее украинские морские пограничники — так сказать, примерить на себя бандану Джека Воробья. Они задержали крымский траулер «Норд» в международных водах Азовского моря, отогнали его в порт Бердянска, увезли капитана в неизвестном направлении и собираются судить, угрожая пятилетним уголовным сроком.
Пока украинская сторона хорохорится изо всех сил. Мол, плевали мы на нормы международного морского права. «Не ндравится» нам, что судно, приписанное к порту в Керчи, ходит под российским флагом, что ни у одного из членов экипажа нет украинского паспорта, а есть только российские паспорта. Не считаем мы Крым российским — будем делать что хотим. Корабли вот, например, воровать. Блокировать их экипажи. И ни адвокатов, ни консулов российских к ним не пускать, потому что не может быть на крымских суднах российских граждан — только украинские.
Однако к этому блефу и авантюре Россия отнеслась с полной серьезностью. Примерно так же, как к жестоким развлечениям сомалийских пиратов. Ведь сопровождают же российские судна в опасных точках мирового океана боевые корабли ВМФ России — значит, будут сопровождать их и в акваториях Азовского и Черного морей, общих для Украины и России. Для Черноморского флота присутствие в Азовском море — вопрос совсем недолгого времени. Причем не только кораблями, а вместе с морской авиацией. Именно такой вариант рассматривается в эти дни.
Есть и еще одно «встречное предупреждение» незалежным пиратам — Россия может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе. Кстати, могла бы сделать это и ранее, так как «у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах, они объективно требуют повышенного контроля». И много ли судов пройдет этот объективный российский контроль безопасности — вопрос открытый.
Рожон — он и в Африке рожон, и на Украине. Так что не лезьте, здоровее будете.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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