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В Кривом Роге на полигоне подорвались нацгвардейцы
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В Кривом Роге на полигоне подорвались нацгвардейцы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.
«5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (Кривой Рог), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины», — сообщили в командовании.
Все пострадавшие госпитализированы.
По факту происшествия проводится служебное расследование.
25 марта два военнослужащих украинской армии подорвались на мине в районе населённого пункта Пески при попытке прорваться в ДНР. Оба погибли.
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