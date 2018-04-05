В Кривом Роге на полигоне подорвались нацгвардейцы

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

«5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР ( Кривой Рог ), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины», — сообщили в командовании.

Все пострадавшие госпитализированы.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

25 марта два военнослужащих украинской армии подорвались на мине в районе населённого пункта Пески при попытке прорваться в ДНР. Оба погибли.