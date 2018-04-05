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Танкисты ЗВО провели тренировку по ликвидации пожара на военном объекте в Нижегородской области
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Танкисты ЗВО провели тренировку по ликвидации пожара на военном объекте в Нижегородской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все вводные были решены оперативно, штатные и внештатные пожарные команды показали высокую выучку, мастерство и слаженность при ликвидации условных очагов возгорания.
На базе танкового соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижегородской области, проведено пожарно-тактическое учение по тушению пожаров различной сложности на воинских объектах.
По замыслу учения условное возгорание произошло в закрытых боксах стоянки боевых машин. По команде дежурных служб в считанные минуты на место пожара прибыли пожарные расчеты воинских частей.
Немедленно была проведена эвакуация всей техники из боксов дежурными тягачами. Огонь был локализован водой, а эвакуированную горящую технику залили изолирующей пеной на открытой стоянке. Военные медики провели реанимационные мероприятия с военнослужащими, условно пострадавшими от дыма и огня.
Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, штатные и внештатные пожарные команды показали высокую выучку, мастерство и слаженность при ликвидации условных очагов возгорания.
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