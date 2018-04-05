Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Саратовской области

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Саратовской области, оперативная информация об обнаружении боеприпасов в лесном массиве, неподалеку от села Поповка, поступила в ведомство накануне.

«Прибывшие на место инженерно-технического отделения ОМОН в ходе проверки установили, что перед ними более 240 единиц артиллерийских взрывателей, которые представляют реальную опасность для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон, где впоследствии и были уничтожены.