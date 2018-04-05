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Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Саратовской области
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Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Саратовской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Саратовской области, оперативная информация об обнаружении боеприпасов в лесном массиве, неподалеку от села Поповка, поступила в ведомство накануне.
«Прибывшие на место инженерно-технического отделения ОМОН в ходе проверки установили, что перед ними более 240 единиц артиллерийских взрывателей, которые представляют реальную опасность для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.
Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон, где впоследствии и были уничтожены.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области
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