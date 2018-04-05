На Азовском море создали опергруппу для недопущения пиратства Украины

Оперативная группа для недопущения пиратства со стороны Украины организована в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства . Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства.

Тема о мерах по обеспечению безопасности российских кораблей была поднята в рамках заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону.

«В АЧТУ создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины», — отметили представители института рыбного хозяйства.

Также в Росрыболовстве подготовили рекомендации рыбопромышленникам. Экипажу судна необходимо извещать погрануправление о выходе корабля и об изменении его дислокации. В случае чрезвычайных ситуаций рыбакам рекомендуют выходит на связь на определенной частоте.