В честь Дня памяти погибших подводников состоится траурный митинг

7 апреля в России — День памяти погибших подводников. Этот день отмечается согласно Приказу Главнокомандующего ВМФ РФ от 19.12.95г. в память о трагедии 7 апреля 1989 года, когда в Норвежском море в районе острова Медвежий затонула атомная подводная лодка «Комсомолец» (К-278) и 42 члена её экипажа.

6 апреля 2018 года — в честь Дня памяти погибших подводников и в связи с 29-летием со дня гибели АПЛ «Комсомолец» — Нижегородское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота проводит траурный митинг и поминание земляков-подводников, положивших жизни на алтарь Отечества в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

На мероприятие, которое состоится в 12.00 на территории мемориального комплекса «Марьина роща» у могилы капитана 1 ранга Буркулакова Т. А., приглашены: ветераны–подводники; ветераны Военно-Морского Флота; представители военно-морских частей и соединений, находящихся на территории Нижегородской области ; преподавательский состав и курсанты Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью 130 подводников-горьковчан, не вернувшихся из морских боевых походов в годы Великой Отечественной войны.

В наших сердцах и сердцах потомков навсегда останутся также имена подводников–нижегородцев, погибших в океанской пучине в период холодной войны: АПЛ К-278 «Комсомолец» (капитан 1 ранга Буркулаков Т. А., матрос Филиппов Р. К., матрос Суханов В. И., матрос Грундуль А. А.),

АПЛ К-141 «Курск» (капитан-лейтенант Любушкин С. Н., старший мичман Свечкарёв В. В., старший мичман Горбунов Е. Ю., мичман Белов М. А., старшина 1 статьи Садовой В. С.).

Преклоняясь перед мужеством и отвагой подводников всех поколений, будем помнить погибших во все времена!