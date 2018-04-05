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Более 2000 огневых задач выполнили артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерного сбора
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Более 2000 огневых задач выполнили артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерного сбора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью проведения учебных занятий в этом году стало практическое применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» в разведывательно-огневом контуре.
Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, выполнили уже более 2000 огневых задач в рамках лагерного сбора подразделений артиллерии на полигоне Погоново.
На полевых занятиях расчеты осваивают новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке танковых и мотострелковых подразделений, как в обороне, так и в наступлении.
Особенностью проведения учебного сбора в этом году стало практическое применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» в разведывательно-огневом контуре.
В полевом выходе принимает участие свыше 1000 военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них расчеты — реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо-Г», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», 152-мм артиллерийские орудия «Мста-Б», 120-мм минометные самоходные орудия «Нона-СВК», 122-мм САУ «Гвоздика».
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