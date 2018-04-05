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Сотрудники ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения в ходе тренировки к военному параду в Екатеринбурге
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Сотрудники ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения в ходе тренировки к военному параду в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные усилия военные автоинспекторы сосредоточили на обеспечении безопасности на маршрутах движения воинских колонн и предотвращении дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники 19-й региональной Военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа обеспечили безопасность дорожного движения в ходе тренировки тяжёлой механизированной колонны.
Экипажи ВАИ вывели колонну техники из военного городка воинской части и осуществили беспрепятственное движение к месту проведения тренировки по улицам Екатеринбурга. Основные усилия военные автоинспекторы сосредоточили на обеспечении безопасности на маршрутах движения воинских колонн и предотвращении дорожно-транспортных происшествий.
Все водители ВАИ имеют богатый опыт оперативного сопровождения колонн по федеральным дорогам общего пользования.
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