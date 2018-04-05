В Крымской ВМБ Черноморского флота прошло учение с береговыми радиотехническими постами

В ходе учебного мероприятия специалисты выполнили по вводным установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили навигационное ориентирование реальных кораблей в море.

В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота прошло учение по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил флота в море, в котором приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи.

В ходе учения расчеты постов в нормативные сроки осуществили по вводным установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование реальных кораблей в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты.

По итогам учения все радиотехнические подразделения Крымской ВМБ подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.