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В ЧВВМУ имени П. С. Нахимова проходит всероссийская конференция по морской стратегии России
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В ЧВВМУ имени П. С. Нахимова проходит всероссийская конференция по морской стратегии России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники форума рассмотрят основные направления защиты государственных интересов РФ в Мировом океане, вопросы совершенствования системы обеспечения режима безопасного функционирования страны в конкретном регионе.
В Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова началась всероссийская научно-практическая конференция «Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в ХХI веке»
На форуме состоится обсуждение актуальных проблем реализации положений морской стратегии России. Участники конференции рассмотрят основные направления защиты государственных интересов Российской Федерации в Мировом океане, вопросы государственной политики в области военно-морской, геополитической, экономической, социокультурной и других сферах деятельности, совершенствования системы обеспечения режима безопасного функционирования страны и региона.
В завершение конференции участники посетят с экскурсиями историческую территорию вуза и 14 береговую батарею, где в годы Великой Отечественной войны героически сражались выпускники училища.
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