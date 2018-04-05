В ЧВВМУ имени П. С. Нахимова проходит всероссийская конференция по морской стратегии России

Участники форума рассмотрят основные направления защиты государственных интересов РФ в Мировом океане, вопросы совершенствования системы обеспечения режима безопасного функционирования страны в конкретном регионе.

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова началась всероссийская научно-практическая конференция «Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в ХХI веке»

На форуме состоится обсуждение актуальных проблем реализации положений морской стратегии России. Участники конференции рассмотрят основные направления защиты государственных интересов Российской Федерации в Мировом океане, вопросы государственной политики в области военно-морской, геополитической, экономической, социокультурной и других сферах деятельности, совершенствования системы обеспечения режима безопасного функционирования страны и региона.

В завершение конференции участники посетят с экскурсиями историческую территорию вуза и 14 береговую батарею, где в годы Великой Отечественной войны героически сражались выпускники училища.