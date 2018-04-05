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Министр обороны Украины: комплексы Javelin поступят из США вовремя
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Министр обороны Украины: комплексы Javelin поступят из США вовремя 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Украина вовремя получит американские переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил 5 апреля в интервью правительственной газете «Урядовый курьер».
«США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Да, мы ожидаем от США «Джавелины», и они будут у нас вовремя — тогда, когда всё будет готово для этого. Ни на день раньше, но и ни днём ​​позже», — сказал Полторак.
Министр отметил, что украинская армия получит также противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны, некоторые другие вооружения. Тем временем из Кривого Рога поступило сообщение, что 5 апреля трое военнослужащих подорвались во время учения на полигоне 17-й танковой бригады. По предварительной информации, они подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки. Все трое получили серьёзные ранения и госпитализированы.
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