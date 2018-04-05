Ещё
Военнослужащие Северного флота готовятся к экспедиции на Новую Землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие Северного флота готовятся к экспедиции на Новую Землю 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Общая протяжённость экстремального маршрута, который пролегает по ледникам, рекам и горному рельефу, составит около 900 километров. Преодолеть их экспедиция планирует за три недели.
Сводный экспедиционный отряд, состоящий в основном из военнослужащих подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота, завершает первый этап подготовки к исследовательской экспедиции в труднодоступные районы острова Южный архипелага Новая Земля, которая спланирована на вторую половину мая.
На тренировках, которые проходят в безлюдных районах Мурманской области и на территории военных полигонов, военнослужащие осваивают навыки по выживанию, установке лагеря, ремонту вооружения, военной и специальной техники, организации связи, управления и взаимодействия, оказания медицинской помощи и спасения в полевых условиях Крайнего Севера и Арктики. Также они совершенствуют свой опыт вождения двухзвенных вездеходов ДТ-10 «Витязь» и снегоходов, знакомятся с правилами поведения при встрече с белым медведем.
В конце марта была проведена рекогносцировка с воздуха предполагаемого маршрута экспедиции на Новую Землю. В ходе неё удалось оценить возможности заброски материальных средств и припасов авиацией, а также выяснить возможность прохода техники экспедиционного отряда с учётом особенностей рельефа и климатических условий. Кроме этого, группа офицеров Северного флота выполнила задачи по сбору и обобщению сведений о климатических, географических и топографических особенностях острова Южный путём опроса местного населения, изучения имеющихся документов, а также многолетних наблюдений полярников.
По итогам рекогносцировки был сделан вывод о проходимости выбранного маршрута для гусеничной техники при его корректировании и исключении двух наиболее сложных участков. Общая протяжённость маршрута, который пролегает по ледникам, рекам и горному рельефу острова Южный, составит около 900 километров. Преодолеть их экспедиция планирует за три недели.
ТК «Звезда»: последние новости
Связисты ЗВО определяют лучших на конкурсе «Уверенный приём» Более 300 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане приняли участие в благотворительной акции «День донора» В методику подготовки экипажей ЦВО к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи246
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ57
ФСБ прикроет рыбаков100
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой197
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение