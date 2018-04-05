Ещё
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В ходе боевых действий в Восточной Гуте под Дамаском хорошо зарекомендовали себя Т-72М1 с так называемой «уголковой защитой». Этот вариант модернизации был разработан и претворен в жизнь военнослужащими элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии.
В Сети появились эффектные фотографий применения модернизированных «семьдесятдвоек» во время недавнего наступления.
Несмотря на то, что эти боевые машины ранее активно участвовали в войсковых операциях, у некоторых зарубежных военных экспертов были сомнения, что такая дополнительная броня может эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам. К тому же высказывались предположения, что после интенсивного маневрирования в плотной застройке «обвес из уголков» вряд ли сможет сохраниться в рабочем состоянии.
Но, как оказалось, эти гвардейские Т-72М1 успешно выжили в тяжелых боях — сообщений об их потерях не поступало. Не было проблем и с защитой. Благодаря наличию мощного тарана танки с «уголковой броней» вполне успешно разрушали достаточно мощные ограждения.
Судя по фотоматериалам, уже в ходе наступательной операции танкисты бригады получили пополнение в виде новых танков, недавно прошедших модернизацию.
105-ая бригада Республиканской гвардии также успешно задействовала в ходе недавней операции доработанные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которые получили возможность применять неуправляемые реактивные снаряды. Наступление танков поддерживали и модернизированные БМП-1.
Российская Газета: последние новости
США отправят на границу с Мексикой нацгвардию без оружия Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели боевиков для проезда машин Сторожевик "Пытливый" отправился из Средиземного моря в Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова88
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение