Водолазы из Архангельска спасли судно в Антарктиде 

В Архангельск вернулись водолазы Центра гражданской защиты Архангельской области, которые вылетали в Антарктиду для ремонта мурманского корабля.
«Водолазы Центральной спасательной станции Центра гражданской защиты Архангельской области вернулись из Антарктиды! — пишет на своей странице соцсети «ВКонтакте» начальник пресс-службы МЧС Архангельской области Дмитрий Чистяков. — Там Вадим Марьянчик и Константин Титов спасали экспедиционное судно Иван Папанин, получившее 11 пробоин при маневрировании в сложных ледовых условиях».
Известно, что 6 февраля мурманский теплоход «Иван Папанин» повредил корпус около антарктической станции Бхарати — во время разворота корабль наткнулся на подводное препятствие и получило 11 пробоин. В это время на борту находилось 100 участников экспедиции. Вскоре после этого судно пришвартовалось к берегу и течь устранили. Но окончательно заделать пробоины команда не могла — требовались водолазы для подводных работ.
В итоге для помощи кораблю были отправлены водолазы Центральной спасательной станции Центра гражданской защиты Архангельской области Вадим Марьянчик и Константин Титов. Корабль починен и может продолжать путь.