Водолазы из Архангельска спасли судно в Антарктиде

Архангельск вернулись водолазы Центра гражданской защиты Архангельской области , которые вылетали в Антарктиду для ремонта мурманского корабля.

Известно, что 6 февраля мурманский теплоход «Иван Папанин» повредил корпус около антарктической станции Бхарати — во время разворота корабль наткнулся на подводное препятствие и получило 11 пробоин. В это время на борту находилось 100 участников экспедиции. Вскоре после этого судно пришвартовалось к берегу и течь устранили. Но окончательно заделать пробоины команда не могла — требовались водолазы для подводных работ.

В итоге для помощи кораблю были отправлены водолазы Центральной спасательной станции Центра гражданской защиты Архангельской области Вадим Марьянчик и Константин Титов. Корабль починен и может продолжать путь.