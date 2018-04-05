Новый военный суперсамолет готовится к взлету

Государственные испытания истребителя Су-35С поколения «4++» завершатся к концу 2018 года.

Финал госиспытаний многофункционального истребителя Су-35С для Воздушно-космических сил (ВКС) России ожидается в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов . «На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов», — заявил замглавы военного ведомства

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

По итогам заседания государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний самолета Су-35С в 929-м Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова в Ахтубинске , Юрий Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету. Он также подчеркнул, что «летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике , очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики».

Помимо этого, замминистра проверил ход работ в рамках испытаний истребителя пятого поколения Су-57.

— Работы по Су-57 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Министерство обороны предъявляет к этому перспективному изделию. В текущем году на самолете идет проверка нового комплекса вооружения с перспективными авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», — подытожил Юрий Борисов.

Новая боевая техника поступает сегодня и в Сухопутные войска (СВ) России. В рамках государственной программы вооружения они за 5 лет получили более 10 000 образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков

Поставки новой техники позволили повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45 процентов. В настоящее время Сухопутные войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

— Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад «Искандер», бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (ЗРС С-300В4, ЗРК «Бук-МЗ» и ЗРК «Тор-М2»), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения, — рассказал главком СВ. — Такой подход позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению.

Генерал-полковник Олег Салюков добавил, что в войска продолжают поступать полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», а также модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

«Листва» стратегического назначения

До 2020 года в инженерные подразделения РВСН поступит около 70 современных машин для маскировки и дистанционного разминирования

Для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения, среди которых — машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) и машина дистанционного разминирования (МДР).

До 2020 года в соединения РВСН поступит около 20 МДР «Листва». На этом бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). «Умная» электроника «Листвы» способна обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Машина создавалась специально для РВСН. Она применяется для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».

В соответствии с государственным контрактом соединения РВСН к этому сроку также получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки. Наряду с МИОМ и МДР до 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируются поставки более 300 единиц инженерной техники. Это — инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Более 50 процентов поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году.