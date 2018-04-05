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Мордовия направит в войска более 600 новобранцев
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Мордовия направит в войска более 600 новобранцев 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Планируется, что через призывные комиссии у нас пройдут 3 тыс. человек. Из них более 600 человек будут призваны и направлены для прохождения службы в Вооруженные Силы, а также в другие министерства и ведомства», — сказал в ходе пресс-конференции военком республики Игорь Тихомиров.
Военный комиссариат Республики Мордовия в ходе осенней призывной кампании направит на военную службу более 600 новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов сообщил военный комиссар республики Игорь Тихомиров.
«Планируется, что через призывные комиссии у нас пройдут 3 тыс. человек. Из них более 600 человек будут призваны и отправлены для прохождения службы в Вооруженные Силы, а также в другие министерства и ведомства», — сказал Игорь Тихомиров.
При этом новобранцы из Мордовии будут проходить службу в Воздушно-космических силах, Воздушно-десантных войсках, на Военно-Морском Флоте, но большая часть отправится служить в Сухопутные войска.
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