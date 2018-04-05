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В Волгограде военные готовятся к параду в честь Дня Победы
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В Волгограде военные готовятся к параду в честь Дня Победы 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа началась активная подготовка к военному параду в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, до 7 мая в ротах и батальонах будут проходить строевые занятия личного состава с участниками парада.
Военнослужащие салютных дивизионов на сегодняшний момент отрабатывают действия расчетов орудий и фейерверочных установок.
По данным пресс-службы, готова к параду и военная техника. Занятия с водителями и механиками будут проводиться пять раз в неделю и начнутся уже 9 апреля.
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