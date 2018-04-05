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Более 40 самолетов и вертолетов примут участие в параде Победы в Петербурге
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Более 40 самолетов и вертолетов примут участие в параде Победы в Петербурге 

ТАСС 49 минут назад
Фото: v1.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Больше 40 самолетов и вертолетов примут участие в авиационной части парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Будет задействовано 45 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95", — говорится в сообщении.
Всего в параде Победы в Петербурге примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Министерства обороны, МЧС, МВД и Росгвардии.
Колонну бронетехники возглавят танки времен Великой Отечественной войны Т-34-76 и Т-34-85. Также в парадном строю пройдут бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».
Общее число задействованных боевых машин превысит 90.
Репетиции парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19:00. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.
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