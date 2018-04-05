Ещё
«РусЛайн» возобновит полеты из Вильнюса в Санкт-Петербург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«РусЛайн» возобновит полеты из Вильнюса в Санкт-Петербург 

РЖД-Партнер 14 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«Авиакомпания сообщила, что первый полет состоится 1 июня, полеты будут выполняться три раза в неделю: во вторник, в пятницу и в воскресенье.
Самолеты этой авиакомпании летали из Вильнюса в Санкт-Петербург и летом прошлого года.
Летом этого года „РусЛайн“ также намерена возобновить полеты из Москвы в крупнейший литовский курортный город на Балтике — Палангу.
РЖД-Партнер: последние новости
Инциденты с Sukhoi Superjet 100 не приведут к массовым проверкам Китай введет в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки в 2019 году Китай ввел 25-процентные пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции143
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»503
Российских олигархов ждет «сюрприз»468
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей53
В Бахрейне нашли нефтяной запас России75
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение