«РусЛайн» возобновит полеты из Вильнюса в Санкт-Петербург

«Авиакомпания сообщила, что первый полет состоится 1 июня, полеты будут выполняться три раза в неделю: во вторник, в пятницу и в воскресенье.

Самолеты этой авиакомпании летали из Вильнюса Санкт-Петербург и летом прошлого года.