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«РусЛайн» возобновит полеты из Вильнюса в Санкт-Петербург
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«РусЛайн» возобновит полеты из Вильнюса в Санкт-Петербург
РЖД-Партнер
14 минут назад
Фото:
РЖД-Партнер
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«Авиакомпания сообщила, что первый полет состоится 1 июня, полеты будут выполняться три раза в неделю: во вторник, в пятницу и в воскресенье.
Самолеты этой авиакомпании летали из
Вильнюса
в
Санкт-Петербург
и летом прошлого года.
Летом этого года „РусЛайн“ также намерена возобновить полеты из
Москвы
в крупнейший литовский курортный город на Балтике —
Палангу
.
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