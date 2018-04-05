Минкультуры проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности

В министерстве культуры Российской Федерации проходят плановые противопожарные учения, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Минкультуры России начались плановые противопожарные учения. Основной целью тренировки является проверка готовности дежурных служб и технического персонала к действиям при возникновении пожара в административном здании. В рамках учений предстоит отработать порядок оповещения руководящего состава и работников центрального аппарата Минкультуры России о возникновении внештатной ситуации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках мероприятий будет проведена эвакуация работников ведомства.