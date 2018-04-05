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Ракетное соединение ВВО в Еврейской автономной области сдает проверку на право именоваться «ударным»
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Ракетное соединение ВВО в Еврейской автономной области сдает проверку на право именоваться «ударным» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебные мероприятия в её рамках включают сдачу нормативов по тактической, технической, медицинской и специальной подготовке, вождению пусковых и транспортно-заряжающих машин, стрельбе из стрелкового оружия, РХБ защите.
Ракетное соединение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, приступило к испытаниям на право носить почетное наименование «ударное». В течение двух недель расчетам ОТРК «Искандер» предстоит пройти комплексную проверку.
Проверка военнослужащих включает сдачу нормативов по тактической, технической, медицинской и специальной подготовке, вождению пусковых и транспортно-заряжающих машин, стрельбе из стрелкового оружия, РХБ защите.
Кроме ракетного соединения, комплексную проверку так же пройдут около 10 лучших подразделений Приамурского общевойскового объединения ВВО.
При успешных результатах всех проверок, ракетное соединение получат отличительный геральдический знак и почетное наименование «ударное».
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